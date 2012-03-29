俄敦促叙反对派接受安南的和平计划

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月28日电---俄罗斯周三呼吁，叙利亚反对派应接受联合国与阿盟联合特使安南提出的和平计划，并敦促各国就此向反对派施压。
俄罗斯一再谴责叙利亚反对派阻挠解决叙利亚冲突的努力。
俄罗斯外交部称，非常高兴得知叙总统阿萨德接受了和平计划。该计划呼吁叙国内停火，政府部队撤离城镇，双方开启政治对话。
俄外交部发表声明称：“在这种情况下，叙利亚反对派应像政府一样，明确表示接受安南的和平提议，这非常重要。”
“当然，目前很大程度上也取决于外部参与者，尤其是能对反对派产生积极影响的国家。”
安南的六点计划并未明确指出，阿萨德必须下台是叙双方政治对话的前提条件。
这让俄罗斯感到满意。俄谴责美国及其盟国以人道主义的名义，排挤他们不喜欢的政府。俄罗斯称，当前情况使外国势力干预一个主权国家的理由再也站不住脚。
叙利亚反对派领导人对安南的计划仍存质疑，称他们不相信阿萨德对谈判结束冲突感兴趣。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。