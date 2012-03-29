〔中国钢铁〕3月中旬粗钢日产量预估191.9万吨,旬环比增1.1%--中钢协

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京3月29日电---中国钢铁工业协会旬报称,3月中旬粗钢日产量为191.9万吨,旬环比增1.1%.
中联钢援引中联钢(www.custeel.com)数据显示,同期中钢协重点企业粗放日均产量162.2万吨,旬环比增长3.2%.
此前数据显示,3月上旬重点企业粗钢日均产量为158.58万吨,旬环比增长2.49%;预估全国粗钢日均产量189.8万吨,旬环比增长13.08%.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。