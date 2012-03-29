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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 10:29 BJT

〔中国钢铁〕3月中旬粗钢日产量预估191.9万吨,旬环比增1.1%--中钢协

路透北京3月29日电---中国钢铁工业协会旬报称,3月中旬粗钢日产量为191.9万吨,旬环比增1.1%.

中联钢援引中联钢(www.custeel.com)数据显示,同期中钢协重点企业粗放日均产量162.2万吨,旬环比增长3.2%.

此前数据显示,3月上旬重点企业粗钢日均产量为158.58万吨,旬环比增长2.49%;预估全国粗钢日均产量189.8万吨,旬环比增长13.08%.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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