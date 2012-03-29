〔美国金融〕投资者促监管机构改革对企业"持续经营"风险的警告规定

路透3月28日电---投资者周三呼吁美国审计师主要监管机构,应对未能在企业倒闭之前向投资者和社会大众发出警报的审计公司实施惩罚措施.

投资者在一次会议上向公众公司会计监督委员会(PCAOB)表示,在2007-2009年金融危机期间接受政府救助的多数大公司此前的审计结果正常,而且也没有审计师因为此事受罚.

如果审计师"继续这样下去,那么再过20年,他们将根本不可信."美国证券交易委员会(SEC)前任首席会计师暨PCAOB顾问小组成员Lynn Turner表示.

Turner说,最近披露奥林巴斯(7733.T)、Diamond FoodsDMND.O和一些中国公司存在问题的,是分析师而非审计师.

审计规则要求审计师在一家公司的"继续经营"面临风险时要向投资者发出警告.但审计师一般不愿发出此类警告,因为它可能导致这家公司信贷枯竭,从而真的无力回天.

在这种情况下,大公司支付的上千万美元审计费用也可能拿不到.

Turner和其他投资者活动人士表示,审计标准和公司信息披露都需要改善,以便在一家公司的财务状况开始削弱,而非马上就要破产时,就能让投资者知晓.

"根据目前对'继续经营'的定义,如果一家公司在这方面出了问题,那基本上已经濒临破产了,到了这个时候做什么都晚了."加州公务员退休基金(CalPERS)公司治理部门主管Anne Simpson表示.

投资者建议PCAOB,对于公司持续经营能力发出警告的"严重怀疑"标准,应当修改为"可能发生".

Turner称,SEC或会计标准制定者应当要求企业披露其根据业界标准衡量业务表现如何,例如销售存货或者出货量,好让投资者知晓企业的业务趋势和面临的风险.

他补充道,这些衡量标准"通常是外界能看到的最佳预警".(完)