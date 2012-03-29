《外汇动态》韩国进口商买盘支撑美元/韩元;日圆/韩元亦走高

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
0217GMT---韩国进口商买入美元/韩元KRW=KFTC,一些银行间投机客增持仓位,因担忧全球经济放缓.一些交易员猜测,日圆/韩元JPYKRW=R买需亦支撑美元/韩元.
美元/韩元上涨0.3%至1,138.8,日圆/韩元走高0.4%至13.7712.但市场人士不愿在1,140附近追高美元/韩元,因国内出口商可能在该水准卖出.美元/韩元过去两日未能升越该水准.
"人们仍倾向于做多,但我认为没什么理由推动汇价进一步大幅上扬,"一外资银行驻首尔的资深交易员称.(完)
--编译 王兴亚;审校 李爽
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。