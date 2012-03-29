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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 10:36 BJT

《外汇动态》韩国进口商买盘支撑美元/韩元;日圆/韩元亦走高

0217GMT---韩国进口商买入美元/韩元KRW=KFTC,一些银行间投机客增持仓位,因担忧全球经济放缓.一些交易员猜测,日圆/韩元JPYKRW=R买需亦支撑美元/韩元.

美元/韩元上涨0.3%至1,138.8,日圆/韩元走高0.4%至13.7712.但市场人士不愿在1,140附近追高美元/韩元,因国内出口商可能在该水准卖出.美元/韩元过去两日未能升越该水准.

"人们仍倾向于做多,但我认为没什么理由推动汇价进一步大幅上扬,"一外资银行驻首尔的资深交易员称.(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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