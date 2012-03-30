〔中港股业绩〕中国远洋去年转盈为亏达105亿元,受运力过剩且成本上升拖累

* 去年全年亏损105亿元,逊于市场预期

* 受运力过剩且燃油成本支出上升等拖累

* 料2012年行业回暖,集装箱航运运价回升

路透北京3月30日电---中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)2011年转盈为亏且创下其上市七年来历史低点,净亏损达105亿元人民币,主受运力过剩运价下跌,且燃油等成本支出持续上升所拖累.但公司预计2012年行业将有所回暖.

中国远洋(1919.HK)为全球最大散装货物船队和全球主要集装箱船舶运营商.汤森路透此前综合分析师平均预估,该公司去年亏损58.6亿元人民币,但实际水平逊于这一预期.

周四晚间刊登在港交所的2011年年报并显示,公司调整了2010年的净利润水平至67.9亿元.

年报引述中国远洋控股股份有限公司董事长魏家福称,2011年是国际国内经济形势急剧变化的一年,全球经济复苏力度减弱,国际贸易增速放缓,航运业步入低迷.展望2012年,他认为,挑战中蕴藏着机遇.

"虽然中国经济增速放缓,但回落幅度不大,仍保持较高增速.同时美国经济基本面继续向好,已逐步进入稳步上升通道,这为航运企业发展提供了良好基础."他称,集装箱航运市场积极恢复运价已成共识,总体运价合理恢复有望实现.2012年的集装箱航运市场好于2011年.

干散货航运市场方面,公司预计,大宗干散货海运的基础性需求依然存在并有一定增长,中国仍是全球干散货海运增量的第一大贡献国.预计2012年国际干散货航运市场将呈现前低后高走势,下半年市场表现可能好于上半年.

中国远洋A股周五早盘小涨0.82%,H股则下跌1.32%.

中国远洋母公司中远集团旗下还拥有中远国际(0517.HK)、中远航运(600428.SS)、造船商中远投资(COSC.SI)和全球第五大港口运营商--中远太平洋(1199.HK)等上市企业.(完)

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