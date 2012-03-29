〔中东情势〕南非官员称金砖国家同意不遵从对伊朗的单边制裁(更新版)

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里3月28日电---南非贸易和工业部部长戴维斯（Rob Davies）周三称，金砖国家就不遵从对伊朗的“单边”制裁达成广泛一致。对伊朗的单边制裁措施可能导致全球油价高企，及造成石油供应短缺。
戴维斯在金砖国家新德里峰会间隙告诉路透，南非已削减对进口伊朗石油的依赖，正积极推动石油进口渠道多元化。
金砖国家成员国巴西、俄罗斯、印度、中国和南非相聚新德里召开峰会。西方对伊朗实施单边制裁，并就削减伊朗石油进口施压，旨在促使伊朗停止疑似制造核武器的活动。
中国和印度是伊朗石油的最大买家。
戴维斯在金砖国家贸易部长会议后称：“我认为，我们就提议达成广泛一致，即若联合国安理会实施制裁，那么我们都将遵从，但如果只是个别国家的单边制裁，不应要求我们遵从。”（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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