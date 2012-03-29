〔日本经济〕2月零售销售同比增幅优于预估,但恐难见进一步扩张(更新版)

(新增细节和评论)

* 日本2月零售销售较上年同期增长3.5%,预估为增长1.3%

* 2月零售销售升幅为2010年8月以来最大

* 汽车补贴和高燃料成本推升了销售

* 趋势料疲弱,因公司不愿加薪

记者 Stanley White; 编译 艾茂林

路透东京3月29日电---日本2月零售销售增长速度为一年半来最快,因汽车补贴和燃料涨价推高销售.不过零售销售不太可能进一步升高,因企业不愿给员工加薪.

日本经济产业省周四公布,2月零售销售同比增长3.5%.这明显优于市场预估的增长1.3%,也是2010年8月上升4.3%以来的最大增幅.

不过分析师并不看好个人消费进一步改善的可能,归因就业市场疲软.这表明通缩压力将难以克服.

"基于这一点,我不认为家庭消费正在改善,因为工会的加薪谈判进展不顺,"第一生命经济研究所首席分析师Toshihiro Nagahama说.

"2月增幅更多是由政府补贴带动的."

2月汽车销售较上年同期飙升21.4%,虽不及1月的同比增幅24.1%,但标志着汽车销售升幅是第二个月超过20%.

去年12月,汽车商推出能享受政府补贴的新款节能车型,年初即吸引到买家.

继1月按年下滑0.5%后,燃料销售2月按年增长4.8%,因原油价格上涨,并且寒冷天气导致取暖燃料需求增多,都推高了销售.

数据显示,2月零售销售较上月增加2.0%,不及1月的增加3.1%.

企业与工会的年度薪资谈判当中,多数汽车和电子产品制造商拒绝了提高薪资和奖金的要求,因其着眼与韩国和中国企业的竞争.

日本央行上月出人意料的放宽货币政策,并设定1%的通胀率目标,意谓着其采取更为积极措施来打击已经困扰日本超过10年之久的通缩问题.(完)