〔日本经济〕2月零售销售同比增幅优于预估,但恐难见进一步扩张(更新版)

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(新增细节和评论)
* 日本2月零售销售较上年同期增长3.5%,预估为增长1.3%
* 2月零售销售升幅为2010年8月以来最大
* 汽车补贴和高燃料成本推升了销售
* 趋势料疲弱,因公司不愿加薪
记者 Stanley White; 编译 艾茂林
路透东京3月29日电---日本2月零售销售增长速度为一年半来最快,因汽车补贴和燃料涨价推高销售.不过零售销售不太可能进一步升高,因企业不愿给员工加薪.
日本经济产业省周四公布,2月零售销售同比增长3.5%.这明显优于市场预估的增长1.3%,也是2010年8月上升4.3%以来的最大增幅.
不过分析师并不看好个人消费进一步改善的可能,归因就业市场疲软.这表明通缩压力将难以克服.
"基于这一点,我不认为家庭消费正在改善,因为工会的加薪谈判进展不顺,"第一生命经济研究所首席分析师Toshihiro Nagahama说.
"2月增幅更多是由政府补贴带动的."
2月汽车销售较上年同期飙升21.4%,虽不及1月的同比增幅24.1%,但标志着汽车销售升幅是第二个月超过20%.
去年12月,汽车商推出能享受政府补贴的新款节能车型,年初即吸引到买家.
继1月按年下滑0.5%后,燃料销售2月按年增长4.8%,因原油价格上涨,并且寒冷天气导致取暖燃料需求增多,都推高了销售.
数据显示,2月零售销售较上月增加2.0%,不及1月的增加3.1%.
企业与工会的年度薪资谈判当中,多数汽车和电子产品制造商拒绝了提高薪资和奖金的要求,因其着眼与韩国和中国企业的竞争.
日本央行上月出人意料的放宽货币政策,并设定1%的通胀率目标,意谓着其采取更为积极措施来打击已经困扰日本超过10年之久的通缩问题.(完)
--译文审校 张明钧
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