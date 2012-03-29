〔中国信用债评级〕中诚信国际将新疆中基实业列入可能降级的观察名单

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 发行主体: 新疆中基实业股份有限公司
* 发行量及品种: 4亿元人民币一年期短期融资券(11新中基CP001CN041158011=CFXS)
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况:AA-主体信用等级及11新中基CP001 A-1债项评级列入可能降级的观察名单
路透上海3月29日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)AA-主体信用等级及11新中基CP001 A-1债项信用等级列入可能降级的观察名单.
刊登在上海清算所网站的报告称,2010年以来,随着番茄酱加工行业整体低迷,新中基主营业务持续处于亏损状态.同时公司于2012年3月20日被证监会立案调查,极可能对公司外部融资能力带来负面影响.
报告表示,公司2011年业绩预报显示,收入成本出现倒挂及资产大幅减值等因素导致2011年可能亏损8.8亿元人民币.该巨额亏损将导致公司现金流进一步恶化,从而影响偿债能力.
报告并指出目前,公司立案调查事件原因不明,但有可能表明公司在管理和治理上存在不规范.此外公司近期高层管理人员存在较大变动.(完)
--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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