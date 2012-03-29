〔中国信用债评级〕中诚信国际将新疆中基实业列入可能降级的观察名单

* 评级调整情况:AA-主体信用等级及11新中基CP001 A-1债项评级列入可能降级的观察名单

路透上海3月29日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)AA-主体信用等级及11新中基CP001 A-1债项信用等级列入可能降级的观察名单.

刊登在上海清算所网站的报告称,2010年以来,随着番茄酱加工行业整体低迷,新中基主营业务持续处于亏损状态.同时公司于2012年3月20日被证监会立案调查,极可能对公司外部融资能力带来负面影响.