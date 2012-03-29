主要国家经济指标预测--3月30日****

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透3月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.2%
0030 澳洲房屋信贷 2月终值 -- +0.5%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +24.6%
房屋开工(较上年同期) -1.6% -1.1%
0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.2% -1.6%
(较上年同期) +0.1% +1.6%
0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.2% -0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%
0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.04 负0.12
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.5% +2.7%
0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) +2.0% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.4%
0900 意大利薪资(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%
1230 美国个人所得 2月 +0.4% +0.3%
个人支出 +0.6% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 63.0 64.0
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 74.7 74.3
现况指数 84.5 84.2
预期指数 68.0 68
1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 -- 125.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
3月28日(三)
2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +3.5% +1.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超3,495 --
外资投资日本股市(亿日圆) 卖超2,427 --
3月29日(四)
0000 新西兰NBNZ企业对经济信心 3月 净38.8%企业乐观 --
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 3月 -1.0% +0.3%
(较上年同期) -0.9% +0.8%
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 3月 减少1.8 减少1
未经季节调整失业人口(万人) 300 300
经季节调整失业率 6.7% 6.8%
经季节调整失业人口(万人) 284.1 --
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加4 增加2
抵押贷款额(亿英镑) 增加12 增加14
抵押贷款批准件数(千件) 48.986 59.0
M4货供额(较前月) -1.9% --
0900 欧元区企业景气指数 3月 负0.30 负0.16
经济景气指数 94.4 94.6
工业景气指数 负7.2 负5.8
服务业景气指数 负0.3 负0.9
消费者景气指数 负19.1 负19.0
消费者通胀预期指数 24.0 --
1230 美国企业获利 第四季 +1.1% +2.6%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 +1.7% --
(较前月) +0.2% +0.4%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%
GDP隐性平减指数 +0.8% +0.9%
最终销售 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 35.9 35.0
初请失业金人数四周均值(万人) 36.5 --
续请失业金人数(万人) 3月17日当周 334.0 335
2000 加拿大预算(亿加元) 1月 盈余17.2 --
2145 新西兰建筑许可 2月 -6.7% --
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +3.3% +3.8%
2300 韩国工业生产(较前月) 2月 +0.8% --
(较上年同期) +14.4% --
服务业产出 2月 +0.9% --
2301 英国Gfk消费者信心指数 3月 负31 负28
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 51.1 --
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 +2.3% -0.2%
(较前月) +1.8% +0.4%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)
2月 +0.3% --
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 3月 +0.3% --
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2330 日本求才求职比 2月 0.75 0.74
失业率 2月 4.5% 4.6%
2350 日本工业生产
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。