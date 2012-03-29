更正:《全球市场》亚股连续第二天下跌,受中美经济增长疑虑影响

(更正:因英文原文有误,第四段应改为日股料仍将创下"24年"以来最佳第一季表现,非"14年")

* MSCI除日本外亚洲股指连续第二日下跌,日经指数脱离一年高位

* 大宗商品相关股票下跌,因油价挫跌

* 中国股市下滑,拖累澳元走低

路透东京3月29日电---亚洲股市周四连续第二天下滑,有关中国和美国这两大经济体增长的担忧,促使投资者在第一季结束前缩减风险敞口.

商品相关资产受挫,原油继续下跌,并拖累与石油相关的中国股票走势,而中国市场疲软对澳元施压,因担心中国需求放缓.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.8%,从本周稍早触及的一周高位下滑.不过该指数在当前水平料仍将录得约11%的季度涨幅,为2010第三季以来最高,并为21年以来最佳的第一季表现.

日经指数.N225下跌0.8%,进一步脱离周二触及的一年高位,不过料仍将创下24年以来最佳第一季表现.[.TCN]

标准普尔500指数.SPX有望录得14年以来最佳第一季表现.

"我认为中国将出现暂时性的放缓,这将导致货币及财政政策放宽,总体上中国经济将软着陆,"东方汇理银行除日本外亚洲资深策略师Dariusz Kowalczyk称.

"但在支持这样情形的证据出现之前,投资者会感到忧虑,这会限制其风险意愿,特别是在第一季国内生产总值(GDP)公布之前,"他指出.中国将在4月13日公布首季GDP数据.

消费相关公司业绩令人失望,沪综指.SSEC周三收跌2.7%,为去年11月以来最差单日表现.周四上海股市跌0.5%,香港股市恒指.HSI跌1.2%.今日将出炉更多公司业绩,包括中国银行(3988.HK)和中国工商银行(1398.HK).

法国巴黎银行的分析师们表示,鉴于中国股市承压,澳元前景不太可能发生改变,除非有某些证据显示中国经济不会太过走弱,(周日)公布的中国PMI数据应会提供依据.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.3%,报1.0356美元,远离周二触及的一周高位约1.0557美元.欧元EUR=持稳在1.3313美元附近.

**原油回落**

周三数据显示,美国2月耐久财(耐用品)订单仅温和增长,低于分析师预估.衡量未来企业投资的指标也不及预期,支持了第一季经济增长可能黯淡迟滞的看法.[ID:nST0446144].

这个疲弱数据推动期铜CMCU3周三跌逾2%,因该数据引发对美国经济复苏速度的质疑.期铜周四微升0.4%报每吨8,346美元,但经济成长疑虑限制涨幅.

油价延续上日跌势,之前美国库存数据显示,上周原油库存录得2010年7月以来最大单周升幅,而且法国称其正在与英美进行协商释放战略石油储备问题,以压低油价.

油价最近的涨势有可能令本就脆弱的全球经济加大负担.

布兰特原油期货LCOc1跌0.2%,报每桶123.97美元,本季涨逾15%;美国原油期货CLc1跌0.1%报每桶105.30美元.

**关注欧洲**

欧洲央行管委会成员魏德曼周三表示,加强欧元区成员国的防火墙只能争取一些时间,最终将带来财政和政治面的约束,此番言论重新引起投资者对解决欧债危机难度的关注.

欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议将于周五和周六在哥本哈根召开.

"我们尤其看空欧元,因为我们预期还会出现主权疑虑,我们还预计澳元会下跌,加元会温和走软,"摩根士丹利在一份研究报告中称.

亚洲信贷市场疲弱,iTraxx除日本外投资级指数利差ITAIG5Y=MG扩大4个基点.(完)