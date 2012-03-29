〔中国金融〕2012年度共核定外资银行外债规模240亿美元--发改委

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京3月29日电---中国国家发展和改革委员会周四公布,2012年度共核定外资银行中长期外债规模240亿美元,以发挥外资银行在"引进来"、"走出去"中的积极作用.
发改委网站的新闻稿并称,将选取汇丰(0005.HK)、德意志(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、三井住友(8316.T)、东亚(0023.HK)等六家银行进行试点.
发改委称,此次中长期外债规模核定主要考虑投资项目贷款的外债需求,适当考虑营运资金贷款等外债需求.
同时,在核定的中长期外债额度内,外资银行从境外借入1年期以上人民币资金,须提前将借款规模、期限、境外债权人等情况备案.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。