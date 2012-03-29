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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 11:06 BJT

〔中国金融〕2012年度共核定外资银行外债规模240亿美元--发改委

路透北京3月29日电---中国国家发展和改革委员会周四公布,2012年度共核定外资银行中长期外债规模240亿美元,以发挥外资银行在"引进来"、"走出去"中的积极作用.

发改委网站的新闻稿并称,将选取汇丰(0005.HK)、德意志(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、三井住友(8316.T)、东亚(0023.HK)等六家银行进行试点.

发改委称,此次中长期外债规模核定主要考虑投资项目贷款的外债需求,适当考虑营运资金贷款等外债需求.

同时,在核定的中长期外债额度内,外资银行从境外借入1年期以上人民币资金,须提前将借款规模、期限、境外债权人等情况备案.(完)

欲了解更多详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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