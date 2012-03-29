〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,宽裕资金面下机构买盘踊跃

路透上海3月29日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅走跌.季末时点临近,货币市场利率却不升反降,足见流动性之充裕,市场受到鼓舞买盘颇为活跃,推动收益率整体下行1-2个基点(bp).

"今天市场还不错,最近(流动性)一直比较宽松,现券也走低了1-2bp,"华北一银行交易员指出,今日早盘市场较为活跃,双边报价十分踊跃.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四多数下行,其中七天品种CN7DRP=CFXS加权平均利率3.4984%,较上日3.5321%走低;一天品种CN1DRP=CFXS亦下行至2.6012%.[CN/CN]

此外,交易员指出,近日股市持续大幅下挫,也使得避险情绪升温,进一步点燃债市买气.

沪综指周三大幅收挫2.7%至近两个月新低,并创去年11月30日以来最大单日跌幅.[ID:nSB1459276]

剩余期限近10年的国债120004最新成交价对应收益率CN120004=CFXS为3.5150%,上日尾盘为3.5300%.(完)