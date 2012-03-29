《热点透视》鸿海注资夏普能为其赢得时间,但不能扭转日企竞争劣势

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 李春喜

路透香港3月28日电---面对三星电子(005930.KS)的咄咄逼人之势,台湾企业的注资并不能拯救夏普(6753.T).富士康对夏普16亿美元的投资,也只是为其赢得更多时间而已.尽管该交易使夏普获得了资金和潜在的广阔销售渠道,但却不能改变全球平板显示屏市场饱和的状况.夏普与索尼、Panasonic和东芝一样,执着地在自己已不再具有竞争力的市场奋战了太久.而日立的做法表明,退出可能才是最好的选择.

除了10%左右的夏普股权之外,富士康的母公司鸿海(2317.TW)还获得了一家新工厂的部分权益,这家工厂生产大屏幕电视显示屏,这种屏幕深受电视迷们的喜爱.价格下跌迫使夏普削减该厂产量,只维持50%的产能利用水平.富士康目前已经承诺会购买该工厂一半的产品,协助夏普电视部门销售并节约零配件成本.

尽管该交易存在诸多优势,但却不能降低液晶显示器(LCD)和品牌电视机市场上的供应过剩和过度竞争.在截至3月31日的会计年度,夏普、索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)三家公司在该业务上的总亏损预计高达160亿美元.根据行业研究机构DisplaySearch的数据,三星去年在全球平板电视市场的份额已经增长至创纪录的26%,高于上述三家日资公司市场份额之和.日资企业把这种状况归咎于日圆升值的影响,但实际上2011年日圆兑韩元仅仅升值了6%.

不过,三星也有自己的问题.尽管其电视业务盈利,但LCD业务去年亏损了6.66亿美元.作为对策,三星计划剥离LCD业务,专门生产更先进的LED(发光二极管)显示屏.同时,日本政府对其LCD制造商伸出援手,提供26亿美元资金将日立(6501.T)、索尼和东芝(6502.T)三家公司的小尺寸LCD业务整合成为一家公司.

夏普的新任社长表示,该公司不能再包揽从研发到零配件到营销的一切业务.但这种纵向一体化的实质是日本企业拒绝进行裁员等合理化改革,更为重要的是淘汰掉毫无工作成效的经理.日立的业务尽管仍然庞杂,但它的做法却为其他企业指明出路.在日立苦苦谋求增长的消费电子业务遭受五年亏损之后,该公司决定将这块业务规模缩减40%,目前计划电视机业务到9月份彻底停产.

日立去年终于成功摆脱亏损,预计今年将获利34亿美元.(完)