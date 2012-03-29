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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 11:30 BJT

〔中国新债〕财政部公布二季度国债发行计划,其中5月16日招标50年国债

路透上海3月29日电---中国财政部周四公布今年第二季度国债发行计划,二季度将发行12期关键期限和超长期记账式国债,其中5月16日招标50年期国债.

刊登在财政部网站的公告并显示,财政部二季度计划招标发行三期短期记账式国债,期限均为九个月.

此外,4月、5月和6月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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