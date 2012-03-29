〔中国新债〕财政部公布二季度国债发行计划,其中5月16日招标50年国债

路透上海3月29日电---中国财政部周四公布今年第二季度国债发行计划,二季度将发行12期关键期限和超长期记账式国债,其中5月16日招标50年期国债.

刊登在财政部网站的公告并显示,财政部二季度计划招标发行三期短期记账式国债,期限均为九个月.