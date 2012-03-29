〔中国新债〕财政部公布二季度国债发行计划,其中5月16日招标50年国债

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---中国财政部周四公布今年第二季度国债发行计划,二季度将发行12期关键期限和超长期记账式国债,其中5月16日招标50年期国债.
刊登在财政部网站的公告并显示,财政部二季度计划招标发行三期短期记账式国债,期限均为九个月.
此外,4月、5月和6月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。