《外汇动态》美元/泰铢若升穿30.86阻力位,或上看31.00附近水准

0310GMT--美元兑泰铢THB=D3走升,并试图升穿30.86附近的阻力位.这已是美元本月第三次测试该位,也即其1-2月跌势的38.2%费波纳齐回档位.

美元兑泰铢的55日移动均线切入位在30.878.自1月末以来美元就一直受到该均线的压制.

如果美元攻破该阻力线,就可能升至2月初的反弹高点30.98.接下来的阻力区间在31.04-31.06,也就是100日移动均线和50%回档位所在.

美元兑泰铢最新上涨0.3%,报30.84,脱离盘中高位30.855.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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