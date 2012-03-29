《外汇动态》美元/泰铢若升穿30.86阻力位,或上看31.00附近水准

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
0310GMT--美元兑泰铢THB=D3走升,并试图升穿30.86附近的阻力位.这已是美元本月第三次测试该位,也即其1-2月跌势的38.2%费波纳齐回档位.
美元兑泰铢的55日移动均线切入位在30.878.自1月末以来美元就一直受到该均线的压制.
如果美元攻破该阻力线,就可能升至2月初的反弹高点30.98.接下来的阻力区间在31.04-31.06,也就是100日移动均线和50%回档位所在.
美元兑泰铢最新上涨0.3%,报30.84,脱离盘中高位30.855.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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