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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 11:24 BJT

〔中国新债〕深圳市政工程总公司下周五将发行5亿元中票,期限三年

路透上海3月29日电---中国深圳市市政工程总公司周四公告称,将于下周五(6日)簿记建档发行5亿元人民币
中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 深圳市政      7.5       5       3   4/6簿记建档    北京银行      AA-       4/9        4/10                                          
 工程总公司                                     
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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