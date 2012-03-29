〔中国新债〕深圳市政工程总公司下周五将发行5亿元中票,期限三年

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透上海3月29日电---中国深圳市市政工程总公司周四公告称,将于下周五(6日)簿记建档发行5亿元人民币 中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10 工程总公司 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 刘昕; 审校 林高丽
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。