《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日(II)

--中国住房和城乡建设部副部长齐骥指出,当前部分城市房价依然处于高位,部分未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛,调控效果还有待进一步巩固.

--中国水泥协会副会长孔祥忠表示,今年水泥产量仍会创历史新高,并保持6-8%的增幅.据介绍,去年水泥产量20.9亿吨,同比增长11%,水泥消费量20.7亿吨,增长11.2%,均创历史新高;全行业实现利润1,020亿元人民币,同比增长67%.