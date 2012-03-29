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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 11:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日(II)

**证券时报**

--中国住房和城乡建设部副部长齐骥指出,当前部分城市房价依然处于高位,部分未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛,调控效果还有待进一步巩固.

--中国水泥协会副会长孔祥忠表示,今年水泥产量仍会创历史新高,并保持6-8%的增幅.据介绍,去年水泥产量20.9亿吨,同比增长11%,水泥消费量20.7亿吨,增长11.2%,均创历史新高;全行业实现利润1,020亿元人民币,同比增长67%.

**东方早报**

--知情人士透露,已有三家P2P融资(个人对个人借贷)机构准备入驻温州民间借贷登记服务中心,包括北京宜信、速贷邦以及一家温州当地新成立的资金配对企业,温州民间借贷登记服务中心最快将于3月底挂牌.

**经济参考报**

--中钢协数据显示,2月纳入统计的大中型钢企亏损5.48亿元,同比下降幅度达106.62%;1-2月钢企累计亏损28.04亿元,同比减少191.47亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/邵晓忆; 审校 杨淑祯

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