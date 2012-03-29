《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日(II)

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
**证券时报**
--中国住房和城乡建设部副部长齐骥指出,当前部分城市房价依然处于高位,部分未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛,调控效果还有待进一步巩固.
--中国水泥协会副会长孔祥忠表示,今年水泥产量仍会创历史新高,并保持6-8%的增幅.据介绍,去年水泥产量20.9亿吨,同比增长11%,水泥消费量20.7亿吨,增长11.2%,均创历史新高;全行业实现利润1,020亿元人民币,同比增长67%.
**东方早报**
--知情人士透露,已有三家P2P融资(个人对个人借贷)机构准备入驻温州民间借贷登记服务中心,包括北京宜信、速贷邦以及一家温州当地新成立的资金配对企业,温州民间借贷登记服务中心最快将于3月底挂牌.
**经济参考报**
--中钢协数据显示,2月纳入统计的大中型钢企亏损5.48亿元,同比下降幅度达106.62%;1-2月钢企累计亏损28.04亿元,同比减少191.47亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/邵晓忆; 审校 杨淑祯
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。