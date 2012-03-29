教皇访问古巴 与卡斯特罗会面

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那3月28日电---教皇本笃十六世周三结束对古巴的访问，呼吁古巴寻求“真正的自由”，谴责美国对古巴50年来的贸易禁运。他此次访问期间，与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗会面。
教皇在哈瓦那革命广场举行了大型弥撒。教皇在布道中表示，古巴应该建立更开放、更松管制的社会，并称罗马天主教会应发挥更积极作用，缓冲社会动荡。
梵蒂冈估计有30万人参加了弥撒，但路透记者称实际人数没那么多。
古巴领导人劳尔·卡斯特罗正推行经济改革，鼓励民营企业发展，并欢迎教会参与社会事务包括人权。
教皇呼吁古巴深化改革，古巴政府则认为其改革会巩固而非弱化共产党执政。
弥撒结束后，菲德尔·卡斯特罗与教皇会面30分钟，梵蒂冈发言人称会见气氛“非常诚恳”。
而教皇在开始此次拉美之行时曾称，共产主义在古巴失败了，古巴需要一种新的经济模式。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。