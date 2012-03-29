〔日本股市〕日经指数进一步脱离一年高位,但夏普续涨至两个月最高

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透东京3月29日电---日本股市日经指数.N225周四早盘下跌0.8%,进一步脱离本周稍早所及一年高位,因投资者在季度末来临之际锁定获利.日股本季度料录得14年来最佳1-3月当季表现.
"我们看到美国和其他海外市场出现很多获利了结,一些宏观数据弱于预期,因此市场出现一些了结获利,"一家外资银行的交易员表示.
夏普(6753.T)成交活跃度居前,攀升6.5%至两个月高位,延续前一日逾15%的涨幅,此前公司表示,将向台湾鸿海(2317.TW)发行价值8.08亿美元的股票.
日经指数早盘收低79.51点,至10,103.06点.东证股价指数.TOPX下跌0.9%,至856.98点.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。