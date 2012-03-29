〔日本股市〕日经指数进一步脱离一年高位,但夏普续涨至两个月最高

"我们看到美国和其他海外市场出现很多获利了结,一些宏观数据弱于预期,因此市场出现一些了结获利,"一家外资银行的交易员表示.

夏普(6753.T)成交活跃度居前,攀升6.5%至两个月高位,延续前一日逾15%的涨幅,此前公司表示,将向台湾鸿海(2317.TW)发行价值8.08亿美元的股票.

日经指数早盘收低79.51点,至10,103.06点.东证股价指数.TOPX下跌0.9%,至856.98点.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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