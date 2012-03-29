〔中港股业绩〕中国银行2011年净利按年增19%,与市场预期相符

香港个股：龙湖地产在中国发行30.4亿元人民币绿色债券，五年期利率4.4%
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。
路透北京/香港3月29日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公布,去年净利按年增长19%,与市场预期基本相符.
该行业绩公告显示,其2011年全年净利为1,241.8亿元人民币,与汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的1,215亿元基本相符.上年度净利则为1,044.2亿元.
期内每股盈利为0.44元人民币,董事会建议派发末期股息每股0.155元人民币.
公告并显示,去年末中行的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为12.97%.不良贷款率为1.0%,净息差为2.12%.(完)
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--发稿 谢衡/梁慧仪; 审校 曾祥进
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