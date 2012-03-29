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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 18:16 BJT

〔中港股业绩〕中国银行2011年净利按年增19%,与市场预期相符

路透北京/香港3月29日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公布,去年净利按年增长19%,与市场预期基本相符.

该行业绩公告显示,其2011年全年净利为1,241.8亿元人民币,与汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的1,215亿元基本相符.上年度净利则为1,044.2亿元.

期内每股盈利为0.44元人民币,董事会建议派发末期股息每股0.155元人民币.

公告并显示,去年末中行的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为12.97%.不良贷款率为1.0%,净息差为2.12%.(完)

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--发稿 谢衡/梁慧仪; 审校 曾祥进

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