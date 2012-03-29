《国际主要央行公开市场操作一览》--3月29日

人民币衍生品：境内美元掉期曲线略趋陡，利率平价抬升掉期仍处高位
路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡，一年期掉期保持在1,300点的一年高位附近。交易员称，由于银行间市场流动性保持紧平衡，中美利率平价抬升，美元掉期或将继续保持高位。
路透上海3月29日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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3/28 买入公债 48.11 05/15/2020 - 02/15/2022
3/27 买入公债 19.69 02/15/2036 - 02/15/2042
3/26 卖出公债 -86.21 02/15/2013 - 07/31/2013
3/23 买入公债 19.69 02/15/2036 - 02/15/2042
3/22 买入公债 20.08 08/15/2022 - 02/15/2031
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早,他并警告勿因前景转佳而在制定政策上感到自满.贝南克称,美国尚未来到可完全自信认为料能顺利实现充分复苏的地步.被问及美联储是否考虑进一步的行动以刺激增长时,贝南克表示联储不会排除任何选项.然而他并未暗示即将推出另一轮购债计画.[ID:nST0445436]
贝南克并为该央行的极低利率政策辩护,称美国经济需要加快增长,来进一步降低失业率.贝南克明确表示,在积极应对经济深度衰退后,联储不急于逆转政策立场.[ID:nSB1455338]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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3/28 91天期反向交易 251.27 --
七天期反向交易 28.81亿美元 0.63%
84天期反向交易 62.50亿美元 0.63%
3/27 七天期反向交易 610.78 1.00%(固定利率)
七天期定期存款 -2,135.00 0.26%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行总裁德拉吉希望纾缓德国对该央行规模达1万亿(兆)欧元的资金操作可能引发通胀的担忧,称货币市场自该举措以来的改善并未对物价稳定带来风险.不过他指出,欧洲央行时刻警惕中期价格稳定面临的威胁.[ID:nSB1455350]
此外,他反对任何有关希腊退出欧元区的提议,因此举不会解决该国的危机,反而将导致其通胀加剧并出现不稳定局面.德拉吉还表示,他反对创立欧元区共同债券的构想,因为这可能与欧洲纳税人的利益背道而驰.[ID:nSB1450412]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 32,700
上周三 31,190
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当期变化 +1,510
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行总裁白川方明表示,日本央行已准备向市场挹注大量流动性,但单靠其提供流动性无法提振日本经济.白川方明还对日本央行过度扩大购买政府公债规模的弊端提出警告,称若此类举措被市场解读为债务货币化,就可能引发长期利率上升并损及日本经济.[ID:nSB1456470]
央行副总裁西村清彦针对采取更大胆措施刺激经济提出警告,称日本不应该效仿美国采取"扭转操作"的政策,因这可能造成市场不稳,并推升中长期债券收益率.[ID:nST0445636] -
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周四宣布利率维持不变,符合市场预期.分析师认为,由于台湾有意调涨油、电价格,令央行密切关注通膨走势,央行下半年或有机会重新踏出升息步伐.[ID:nSB1449568]
--两位了解情况的消息人士周二透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规画中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,由大陆银行的台湾分行作为人民币清算行,一家台湾本地银行的大陆分行作为台币清算行.[ID:nST0445062]
--台湾央行周三公布,当日共发行273亿台币存单,相较存单到期金额140亿,存单发行余额增加133亿,并首度突破7兆(万亿)创下历史新高.[ID:nST0445752]
--台湾央行周二公布,当日共发行351.5亿台币存单,相较存单到期金额92亿,存单发行余额增加259.5亿.[ID:nST0445008]
--台湾央行周一公布,当日共发行648.5亿台币存单,相较存单到期金额703亿,存单发行余额减少54.5亿.[ID:nST0444480](完)
--整理 冉莹; 审校 李宏薇/边竞
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡，一年期掉期保持在1,300点的一年高位附近。交易员称，由于银行间市场流动性保持紧平衡，中美利率平价抬升，美元掉期或将继续保持高位。
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部分银行因应月底连续假期，调度态度会保
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国业务录得净亏损4.6亿港元。