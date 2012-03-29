〔中国债市〕现券收益率小幅下跌,避险情绪发酵且有宽松资金面助力

路透上海3月29日电---中国银行间债市周四现券收益率小幅下跌.欧美及国内股市连续下挫,致使避险情绪在市场中继续发酵.加之机构跨季资金筹集基本完成,资金利率趋稳,重燃的债市需求助推收益率延续跌势.

"还是因为外围走得比较弱,股市挺差,国内股市也是跌得稀里哗啦,"华南一券商交易员认为.

沪综指.SSEC周四连续第三日收跌,跌幅逾1.4%并创两个半月新低.分析人士认为,因市场预计3月通胀将有所反弹,且经济见底周期或将延长,从而延缓了政策放松预期,令抛压不断.[.SSCN]

山东海龙是否能如期兑付尚无定论,中诚信又将新疆中基实业列入可能降级的观察名单.北京一保险公司交易员表示,目前新中基只是被纳入观察名单,且其发行的短期融资券距离到期兑付时间还长,市场影响有限.不过,信用风险事件的爆发,有利于国内投资者正视债市投资风险.

中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)AA-主体信用等级及11新中基CP001CN041158011=CFXSA-1债项信用等级列入可能降级的观察名单.[ID:nSB1461312]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四多数走势平稳,其中七天期品种在多日走升后小幅回落,经过前期的准备,机构多已将季末所需资金落实到位,季末资金需求高峰期已过.[CN/CN]

剩余期限约8.82年的国债110002券最新成交对应收益率CN110002=CFXS为3.5142%,上日尾盘为3.5377%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6048 3.5124

上日 2.6382 3.5321

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3875/3.3338

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8790/2.8315

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5747/3.5077(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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