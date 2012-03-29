〔中国新债〕二季度将发15期记账式国债,其中5月16日招标50年国债(更新版)

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
(新增更多细节和背景)
路透上海3月29日电---中国财政部周四公布今年第二季度国债发行计划,二季度将发行15期记账式国债,包括12期关键期限和超长期记账式国债,其中5月16日招标50年期国债.
刊登在财政部网站的公告并显示,财政部二季度计划招标发行三期短期记账式国债,期限均为九个月.
此外,4月、5月和6月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.
财政部今年一季度招标发行了六期记账式国债,包括五期新发以及一期续发,总额1,680亿元人民币.
财政部2011年共计新发行了25期附息记账式国债,并续发行了16期,总发行期数达41期,与2010年持平,发行量为11,832.6亿元人民币,此外去年还发行了五期共613.9亿元的记账式贴现国债.
以下为二季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式
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记账式国债 7 4月11日 按年付息
(关键期限和超长期) 10 4月18日 按半年付息
20 4月20日 按半年付息
3 4月25日 按年付息
7 5月9日 按年付息
50 5月16日 按半年付息
10 5月23日 按半年付息
5 5月30日 按年付息
7 6月6日 按年付息
1 6月13日 按年付息
10 6月20日 按半年付息
30 6月27日 按半年付息
记账式国债 九个月 4月13日 到期一次还本付息
(短期) 九个月 5月4日 到期一次还本付息
九个月 6月15日 到期一次还本付息
储蓄国债(凭证式) 3/5 4月 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 5月 按年付息
3/5 6月 按年付息
注: 20年期和短期记账式国债招标日期为周五,其它均为周三.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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