〔中国新债〕二季度将发15期记账式国债,其中5月16日招标50年国债(更新版)

(新增更多细节和背景)

路透上海3月29日电---中国财政部周四公布今年第二季度国债发行计划,二季度将发行15期记账式国债,包括12期关键期限和超长期记账式国债,其中5月16日招标50年期国债.

刊登在财政部网站的公告并显示,财政部二季度计划招标发行三期短期记账式国债,期限均为九个月.

此外,4月、5月和6月财政部将各发行一次储蓄国债,期限包括三年和五年.

财政部今年一季度招标发行了六期记账式国债,包括五期新发以及一期续发,总额1,680亿元人民币.

财政部2011年共计新发行了25期附息记账式国债,并续发行了16期,总发行期数达41期,与2010年持平,发行量为11,832.6亿元人民币,此外去年还发行了五期共613.9亿元的记账式贴现国债.

以下为二季度国债发行的具体时间:

品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式

---------------------------------------------------------

记账式国债 7 4月11日 按年付息

(关键期限和超长期) 10 4月18日 按半年付息

20 4月20日 按半年付息

3 4月25日 按年付息

7 5月9日 按年付息

50 5月16日 按半年付息

10 5月23日 按半年付息

5 5月30日 按年付息

7 6月6日 按年付息

1 6月13日 按年付息

10 6月20日 按半年付息

30 6月27日 按半年付息

记账式国债 九个月 4月13日 到期一次还本付息

(短期) 九个月 5月4日 到期一次还本付息

九个月 6月15日 到期一次还本付息

储蓄国债(凭证式) 3/5 4月 到期一次还本付息

储蓄国债(电子式) 3/5 5月 按年付息

3/5 6月 按年付息

注: 20年期和短期记账式国债招标日期为周五,其它均为周三.(完)

参看详情,请点选中国财政部网站(here)