《中国公开市场分析》央行操作力度温和,平滑到期并缓财政存款增加扰动

* 本周到期量为今年来最高,公开市场净投放190亿元

* 正回购利率保持平稳,28天期操作适度放量

* 意在缓解4、5月财政存款增加扰动,提高政策灵活性

* 央票短期仍难重启,央行操作着力适当流动性管理

* 4月资金面预计将保持相对宽松

路透上海3月29日电---中国央行公开市场本周净投放190亿元人民币.当周到期量为今年以来最高,央行为此适当增加正回购操作力度,特别是短期的28天品种.此举可提高4月公开市场到期资金规模,进而缓和4、5月因财政存款增加可能对资金面造成的扰动,提高货币政策灵活性.

业内人士并表示,如果央行延续近期温和的公开市场操作力度,4月资金面预计仍将保持相对宽松,进而减小存款准备金率下调的可能性,除非宏观经济或新增信贷量出现超预期下滑.

"4月份公开市场到期差不多有4,000亿(元),只要央行不大量回笼,资金面应该没有大问题,"华东一银行交易员说.

她还表示,如果公开市场能够对冲4月财政存款增加带来的影响,那么央行当月下调存款准备金率的可能性也随之降低.

不过国泰君安固定收益部研究主管周文渊指出,是否调整存准率关键还看一季度数据所反映的宏观经济情况,如果经济基本面或者货币供应等指标下滑厉害,调降的可能性就会增加.

他同时表示,央行近期仍将借助正回购操作,实施适当的流动性管理,不会导致资金面出现极松或者极紧的局面.

央行周四公告显示,公开市场今日进行的200亿元91天期正回购,中标利率持平于3.14%;本周二进行的700亿元28天期正回购操作,中标利率亦继续持稳于2.80%.

另据路透统计,截至目前,4月公开市场央票到期量为1,830亿元,正回购到期量为2,160亿元,合计3,990亿元;,5、6月的到期量则分别为1,420亿元和990亿元.

**外汇占款减少叠加财政存款增加**

尽管短期存在波动,但业内人士普遍判断今年中国外汇占款增势下滑已成趋势.加之4、5月又是传统的企业缴税高峰,两者叠加,可能会对资金面造成一定影响.

"如果资金面太紧,央行可以调降准备金率,这时候央票也是有可能重启的,"上海另一位券商交易员表示.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nSB1398010]

周文渊还称,一年央票的政策信号意义太强,除非有极度宽松的流动性环境,目前条件下并不适宜重启.而可能造成上述环境的因素,主要是降准和外汇占款超预期增加两个方面.

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

而银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三个月期品种最新收益率报在3.3288%和3.2440%.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

上周央行继续借助正回购实现净回笼190亿元,前周同样是净回笼,规模为570亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 700

(周四) 200

央票到期 990

正回购到期 100

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净投放 190 (完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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