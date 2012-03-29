〔中国货币市场〕七天回购利率止升回落,季末资金需求高峰期已过(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月29日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四多数走势平稳,其中七天期品种在多日走升后小幅回落,经过前期的准备,机构多已将季末所需资金落实到位,季末资金需求高峰期已过.

交易员并表示,季末的资金状况相对平稳,明显好于此前预期;预期在清明小长假过后,市场流动性有望更趋宽裕,回购利率有向下的空间.

"还可以吧,(资金面)挺平稳的,过了(季末)这个时点会更好一些,"上海一银行交易员称.

4月2日-4日为中国清明假期,期间主要金融市场休市.

中国人民银行公开市场今日进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场净投放190亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6049 2.6382 -3.33 4,111.24

七天CN7DRP=CFXS 3.5057 3.5321 -2.64 571.92

14天CN14DRP=CFXS 3.9637 3.9560 +0.77 318.19

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6131 2.6482 -3.51 1,269.74

七天CHICNY7D=CFXS 3.5245 3.8075 -28.30 229.78

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 14.0000 2.8750 +1,112.50 334.48

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6000 2.7000 -10.00 62.12

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2500 3.2000 +5.00 9.61

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6200 2.6665 -4.65

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5050 3.5500 -4.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9700 3.9400 +3.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6008 2.6350 -3.42

七天SHICNYSWD= 3.4954 3.5250 -2.96

三个月SHICNY3MD= 4.9114 4.9282 -1.68

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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