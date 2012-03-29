〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅震荡,对外资行外债规模大增消息反应平淡

* 人民币中间价续跌,兑美元即期早盘亦微跌

* 客盘较为认可当前汇价水平,购汇盘显多

* 外资行2012年外债规模大增,影响不大

路透北京3月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘微跌.人民币今年小幅升值双向波动的预期已深入人心,客盘较认可当前汇价水平,稍多购汇盘令人民币显弱.

稍早有关境内外资银行2012年度外债额度大增的消息,对即期汇市影响不大.

"上午即期汇市比较胶着,结售汇都有,结汇略多,"上海一大型银行交易员称,"客户买得多一点.他们可能预计今年(人民币)升值幅度不会太大,现在这个价钱还可以,所以会买点吧."

上海一外资银行交易员亦表示,今日购汇买盘操作方较多为四大国有银行,其或为代理石油公司等客户的结汇盘.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2932元,较上日的6.2912元续跌;北京时间12:18,人民币兑美元即期报6.3093元,上日收盘价为6.3060元.

发改委稍早公布,2012年度共核定外资银行中长期外债规模240亿美元,并选取汇丰(0005.HK)、德意志(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、三井住友(8316.T)、东亚(0023.HK)等六家银行进行外债管理试点.[ID:nSH0100557]

上述受访外资行亦在试点行之列.是次核定的240亿美元额度尚不包括可于年内调增一次的规模,显示中国资本项下的资金跨境流动管理正不断放松.

上海另一大型银行交易员分析称,外资银行今年中长期外债规模大增,会影响到外汇掉期和市场资金情况,但对即期汇价走势影响不大.

北京时间12:18,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3160/90元,上日尾盘报6.3130元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3380/80,上日尾盘为6.3380元.

东京汇市日圆周四全面小幅走强,但日本会计年度底的买盘看来已经达到高峰,日圆可能会再次面临压力.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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