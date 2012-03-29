〔香港个股〕五矿资源有意在非洲收购更多铜业资产--公司高层

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透墨尔本3月29日电---中国五矿资源(1208.HK)的一位高管周四表示,公司计划把13亿加元收购Anvil Mining的交易作为一个平台,以利于今后在非洲中部和南部收购更多铜业资产.
五矿资源业务发展部门总经理Michael Nossal表示,"我们非常期待在非洲中部铜矿带找到更多的项目或收购机会,包括刚果民主共和国、赞比亚,以及南部非洲国家."他是在业绩说明电话会上对记者作此番表示的.(完)
--编译 丁琦;审校 郑茵
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。