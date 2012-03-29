〔香港个股〕五矿资源有意在非洲收购更多铜业资产--公司高层

路透墨尔本3月29日电---中国五矿资源(1208.HK)的一位高管周四表示,公司计划把13亿加元收购Anvil Mining的交易作为一个平台,以利于今后在非洲中部和南部收购更多铜业资产.

五矿资源业务发展部门总经理Michael Nossal表示,"我们非常期待在非洲中部铜矿带找到更多的项目或收购机会,包括刚果民主共和国、赞比亚,以及南部非洲国家."他是在业绩说明电话会上对记者作此番表示的.(完)