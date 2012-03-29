〔背景资料〕中国人民银行一季度公开市场操作一览表

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
1.以下为央行2012年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 七天期(%) 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 3/29 200 -- -- 3.14 3/27 700 -- 2.80 -- 3/22 200 -- -- 3.14 3/20 500 -- 2.80 -- 3/15 200 -- -- 3.14 3/13 660 -- 2.80 -- 3/8 300 -- -- 3.16 3/6 300 -- 2.80 -- 3/1 200 -- -- 3.16 2/28 100 -- 2.80 -- 2/16 100 -- -- 3.16 2/14 60 -- 2.80 -- 2/9 200 -- -- 3.16 2/7 260 -- 2.80 -- 2.以下为央行第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) (亿元人民币) 1/19 1,830 6.05 1/17 1,690 5.47 注: 浏览央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427] 央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508] 央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1713699](完) --整理 周晓峰; 审校 边竞
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。