〔背景资料〕中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 七天期(%) 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 3/29 200 -- -- 3.14 3/27 700 -- 2.80 -- 3/22 200 -- -- 3.14 3/20 500 -- 2.80 -- 3/15 200 -- -- 3.14 3/13 660 -- 2.80 -- 3/8 300 -- -- 3.16 3/6 300 -- 2.80 -- 3/1 200 -- -- 3.16 2/28 100 -- 2.80 -- 2/16 100 -- -- 3.16 2/14 60 -- 2.80 -- 2/9 200 -- -- 3.16 2/7 260 -- 2.80 -- 2.以下为央行第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) (亿元人民币) 1/19 1,830 6.05 1/17 1,690 5.47 注: 浏览央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427] 央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508] 央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1713699](完) --整理 周晓峰; 审校 边竞