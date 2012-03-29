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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 13:11 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月29日

路透上海3月29日电---中国央行公开市场本周净投放190亿元人民币.当周到期量为今年以
来最高,央行为此适当增加正回购操作力度,特别是短期的28天品种.此举可提高4月公开市场
到期资金规模,进而缓和4、5月因财政存款增加可能对资金面造成的扰动,提高货币政策灵活
性. 

  业内人士并表示,如果央行延续近期温和的公开市场操作力度,4月资金面预计仍将保持相对
宽松,进而减小存款准备金率下调的可能性,除非宏观经济或新增信贷量出现超预期下滑. 

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
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       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
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       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
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       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
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       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
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       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       2/25-3/2       20        --        --       300        --       --      -280
 ---------------------------------------------------------------------------------------
       3/3-3/9        70       560        --       600        --       --       +30
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       3/10-3/16     130       160        --       860        --       --      -570
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       3/17-3/23     510        --        --       700        --       --      -190
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       3/24-4/1      990       100        --       900        --       --      +190
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       累计                                                                     -60

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,统计时段为3/24-4/1.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 边竞

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