《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月29日

路透上海3月29日电---中国央行公开市场本周净投放190亿元人民币.当周到期量为今年以 来最高,央行为此适当增加正回购操作力度,特别是短期的28天品种.此举可提高4月公开市场 到期资金规模,进而缓和4、5月因财政存款增加可能对资金面造成的扰动,提高货币政策灵活 性. 业内人士并表示,如果央行延续近期温和的公开市场操作力度,4月资金面预计仍将保持相对 宽松,进而减小存款准备金率下调的可能性,除非宏观经济或新增信贷量出现超预期下滑. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 20 -- -- -- -- -- +20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/25-3/2 20 -- -- 300 -- -- -280 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/3-3/9 70 560 -- 600 -- -- +30 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/10-3/16 130 160 -- 860 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/17-3/23 510 -- -- 700 -- -- -190 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/24-4/1 990 100 -- 900 -- -- +190 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -60 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,统计时段为3/24-4/1.(完) --整理 周晓峰; 审校 边竞