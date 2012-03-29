《中国公司债发行日程表》--3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.
试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司.
按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股
东大会核准的用途.
以下为部分申请发行公司债的上市公司:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
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*湘鄂情 不超过4.8 不超过4.8 5 询价区间6.20%-7.00% 广发证券 AA 4/5-4/9
(002306.SZ) (第3年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 周晓峰/边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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