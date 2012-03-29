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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 13:40 BJT

〔路透基点〕台湾欣铨科技启动25亿台币贷款案--RLPC

路透香港3月29日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台湾银行已启动欣铨科技公司25亿台币三批次融资案.

是次贷款包括9亿台币七年期定期贷款A部分,用于建设一座工厂;10亿台币五年期定期贷款B部分,用作采购机器;以及6亿台币五年期循环贷款C部分,用作运营资金.

贷款A部分和B部分均有担保.

回覆期限为4月底.

借款人欣铨科技为半导体测试公司,曾于2010年4月签署22.8亿台币五年期贷款案,利率为90天商业本票次级市场利率加码85-110个基点,端视借款人的税后净利润状况而定.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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