〔路透基点〕台湾欣铨科技启动25亿台币贷款案--RLPC

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透香港3月29日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台湾银行已启动欣铨科技公司25亿台币三批次融资案.
是次贷款包括9亿台币七年期定期贷款A部分,用于建设一座工厂;10亿台币五年期定期贷款B部分,用作采购机器;以及6亿台币五年期循环贷款C部分,用作运营资金.
贷款A部分和B部分均有担保.
回覆期限为4月底.
借款人欣铨科技为半导体测试公司,曾于2010年4月签署22.8亿台币五年期贷款案,利率为90天商业本票次级市场利率加码85-110个基点,端视借款人的税后净利润状况而定.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
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