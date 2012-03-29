〔中国证券〕中信证券去年再居券商股票及债券承销额榜首--证券业协会

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京3月29日电---中国证券业协会数据显示,去年国内券商股票及债券承销金额排名中,中信证券(6030.HK)(600030.SS)、国泰君安和平安证券跻身前三位.与2010年相比,此前位列榜眼和探花的中金公司和中银国际排名分别下滑至第八和第九位.
2011年的股票和债券承销家数排名中,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安证券、中信证券和国信证券名列前三位,与2010年一致.
若按分项排名,在去年股票主承销金额排名中,中信证券、国信证券和平安证券为前三位;而2010年前三位是中金、中信证券和中银国际.中信证券去年股票主承销额为711.8亿元,同比下降27.5%.
在债券主承销金额排名中,中信、国泰君安和银河证券排名前三.与2010年相比,比较明显的变化是中银被从榜首位置挤出,下滑至第11名,而国泰君安则跃升进入前三并占据亚军.(完)
欲了解更多细节,请点选中国证券业协会网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20