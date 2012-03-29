《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月29日

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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楚天高速 10 5 12 3/30簿记建档 工商银行 AA 3/31 4/1
(600035.SS)
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联合水泥集团 20 10 12 3/30簿记建档 农业银行 AA+ 3/31 4/1
浦发银行
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大连装备制造 30 10 12 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1
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浙江杭钢 12 12 12 3/31簿记建档 中信银行 AA- 4/5 4/6
商贸集团 浙商银行
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武汉钢铁集团 65 20 12 4/1簿记建档 国开行 AAA 4/5 4/6
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重庆国有文化 6 4 12 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/5 4/6
资产管理公司
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天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10
工程总公司
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成都博瑞 7 4 5 4/5簿记建档 中信银行 AA- 4/9 4/10
投资控股集团
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杭州市工业资产 8 8 3 4/5簿记建档 交通银行 AA 4/6 4/7
经营投资集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 周晓峰
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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