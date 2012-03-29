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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 17:38 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================  
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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楚天高速        10        5       12    3/30簿记建档   工商银行      AA       3/31    4/1
(600035.SS)        
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联合水泥集团    20       10       12    3/30簿记建档   农业银行      AA+      3/31    4/1                                      
                                                       浦发银行
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大连装备制造    30       10       12    3/30簿记建档   兴业银行      AA+      3/31    4/1               
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浙江杭钢        12       12       12    3/31簿记建档   中信银行      AA-      4/5     4/6
商贸集团                                               浙商银行   
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武汉钢铁集团    65       20       12    4/1簿记建档    国开行        AAA      4/5     4/6                                                  
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重庆国有文化     6        4       12    4/1簿记建档    国开行        AA+      4/5     4/6
资产管理公司                                                           
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天生港发电      --        4        6      推迟发行     兴业银行      AA-      --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*深圳市政      7.5        5       3    4/6簿记建档     北京银行      AA-       4/9      4/10                                          
 工程总公司                                     
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成都博瑞         7        4       5    4/5簿记建档     中信银行      AA-       4/9      4/10                                      
投资控股集团                                     
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杭州市工业资产   8        8       3    4/5簿记建档     交通银行      AA        4/6      4/7    
经营投资集团                                       
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 
 
  --整理 冉莹; 审校 周晓峰

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