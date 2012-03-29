更正:〔日本股市〕日经指数进一步脱离一年高位,但夏普续涨至两个月最高

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
(更正:英文原文有误,第一段末句应为"24年"来最佳1-3月当季表现,非"14年")
路透东京3月29日电---日本股市日经指数.N225周四早盘下跌0.8%,进一步脱离本周稍早所及一年高位,因投资者在季度末来临之际锁定获利.日股本季度料录得24年来最佳1-3月当季表现.
"我们看到美国和其他海外市场出现很多获利了结,一些宏观数据弱于预期,因此市场出现一些了结获利,"一家外资银行的交易员表示.
夏普(6753.T)成交活跃度居前,攀升6.5%至两个月高位,延续前一日逾15%的涨幅,此前公司表示,将向台湾鸿海(2317.TW)发行价值8.08亿美元的股票.
日经指数早盘收低79.51点,至10,103.06点.东证股价指数.TOPX下跌0.9%,至856.98点.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
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路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。