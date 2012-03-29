西方能源企业希望缅甸能有更多改革

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(本文由路透中文网编译)
路透仰光3月28日电---企业高管周三表示，西方企业缅甸能出台更具体的政治和经济改革，才会真正向缅甸石油及天然气领域投资，其亚太竞争对手因此在争夺缅甸未开发资源方面赢得先机。
自结束50年的军人政权统治、文官政府去年上台以来，缅甸以惊人的速度向外部世界开放。
西方结束对缅甸制裁的前景引发了很高的投资热情，但实际投资却尚未大举涌入。
一家大型西方石油企业的高官称：“我们不会仓促行事。我们正密切关注并进行必要的接触，但我们会在感到合适的时候进入(缅甸)。那里有待探测的天然气储量非常充足。”
缅甸一直在为实施政治和经济改革迅速行动，承诺升值其货币，并提议对其外国投资法予以重大修正。
周日的议会补选被投资者视为是衡量政府改革承诺的一个重要指标。反对派领导人昂山素季届时将会参选。
如果补选自由且公平，外交人士表示，很可能有更多制裁最早在4月底时撤销。
人权组织建议石油企业不要急于投资缅甸，因为缅甸是世界上贪污最严重的国家之一，改革措施可能会被轻易扭转。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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