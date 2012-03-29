〔澳新汇市〕澳元和新西兰元挫跌,受中国经济疑虑和地区股市疲势打压

* 澳元兑美元本周下跌1%

* 澳元兑欧元、英镑、瑞郎和新西兰元挫至2012年新低

路透悉尼/惠灵顿3月29日电---澳元和新西兰元周四全线挫低,因围绕中国经济增长的不确定性以及亚洲股市的疲势促使投资者削减多头仓位.

澳元/美元AUD=D4最低跌至1.0341,上日纽约尾盘报1.0392,本周跌幅达到1%.澳元最新报1.0368,或测试上周低点1.0336.若跌破该价位,将创1月17日以来最低位.