〔澳新汇市〕澳元和新西兰元挫跌,受中国经济疑虑和地区股市疲势打压

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 澳元兑美元本周下跌1%
* 澳元兑欧元、英镑、瑞郎和新西兰元挫至2012年新低
路透悉尼/惠灵顿3月29日电---澳元和新西兰元周四全线挫低,因围绕中国经济增长的不确定性以及亚洲股市的疲势促使投资者削减多头仓位.
澳元/美元AUD=D4最低跌至1.0341,上日纽约尾盘报1.0392,本周跌幅达到1%.澳元最新报1.0368,或测试上周低点1.0336.若跌破该价位,将创1月17日以来最低位.
"澳元很有可能跌破该水准,因为自从周二升至1.0550美元以来,有关中国放慢的话题成为市场焦点,令交叉汇率承压,"一家欧系银行驻新加坡的交易商称.
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。