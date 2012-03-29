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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 14:16 BJT

〔全球经济〕金砖国家对IMF改革速度缓慢表示关切--公告草案

路透新德里3月29日电---金砖国家(BRICS)在峰会公告草案中,对国际货币基金组织(IMF)改革速度缓慢表示关切,并呼吁世界银行行长的挑选过程应该透明.

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