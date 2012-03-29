〔香港个股〕中国建材希望今年回归A股,料今明年行业产量增速5%--高层

* 希望今年能回归A股上市

* 预计今明两年行业产量增速在5%左右

* 集团目标到2015年水泥产能再提高2亿吨

路透北京3月29日电---以产能计中国最大水泥生产商--中国建材股份有限公司(3323.HK)副总裁崔星太周四表示,中国证监会已在审批该公司回归A股上市的申请,希望能在今年上市.

他在国际水泥峰会间隙并称,预计今明两年行业产量增速在5%左右,淘汰落后产能的任务比较艰巨.

"我们现在在A股IPO(首次公开发行),"崔星太表示,"希望今年(完成),看窗口啦,现在已经在证监会审批了."

该公司去年7月曾公告称,拟发不超过10亿股A股在上海交易所上市,是次筹资所得资金将用于收购项目、偿还银行贷款等,涉总金额约150亿元人民币.[ID:nSH0069483]

中国建材稍早公布业绩显示,去年净利按年升1.38倍,至80.2亿元,高于汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的77亿元.[ID:nSH0100241]

**行业前景难乐观**

中国水泥行业近几年高速增长,据工信部数据,去年水泥产量为20.85亿吨,同比增11.7%.自2009年来,水泥产量增速保持在10%以上.不过,随着抑制水泥业产能过快增长的政策效果逐步显现,工信部预计,今年中国水泥产量增速将回落到10%以内.

而崔星太对前景则更为悲观一些,"2012年和2013年,每年的水泥增长大概在5%左右,我个人没有那么乐观,不会到7-8%."

他认为,目前中国水泥行业还面临落后产能退出缓慢,产能过剩严重,供需矛盾进一步加剧,市场竞争无序等问题.

中国建材近几年加大兼并收购的力度,去年底水泥产能增至3亿吨.崔星太表示,集团目标到2015年产能进一步增至5亿吨,"剩下两亿吨同样通过联合重组来实现,提高行业集中度."

去年底中国建材联合重组西南地区多家水泥企业,组建西南水泥有限公司.崔星太透露,西南水泥正式交接时产能已突破1亿吨,"估计到今年年底光西南水泥我们会达到1.5亿吨(产能)."

中国水泥工业"十二五"(2011-2015年)规划提出,将大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.

中国建材周四尾盘报9.54港元,逆市大涨4.49%;该股过去一个月累计下跌19.34%.(完)