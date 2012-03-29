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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 14:18 BJT

〔表格〕德国2月经季节调整ILO就业人口较前月增加4.1万人

路透柏林3月29日电---德国联邦统计局周四公布,德国2月经季节调整ILO就业人口较前月增加4.1万人,1月为增加9.4万人.

2012年2月 2012年1月 2011年2月

经季节调整就业人口(百万) 41.406 41.365 40.851

较前月变动(人) +41,000 +94,000 +68,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.096 41.063 40.546

(完)

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--编译 田建华;审校 丁琦

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