〔表格〕德国2月经季节调整ILO就业人口较前月增加4.1万人

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透柏林3月29日电---德国联邦统计局周四公布,德国2月经季节调整ILO就业人口较前月增加4.1万人,1月为增加9.4万人.
2012年2月 2012年1月 2011年2月
经季节调整就业人口(百万) 41.406 41.365 40.851
较前月变动(人) +41,000 +94,000 +68,000
未经季节调整就业人口(百万) 41.096 41.063 40.546
(完)
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--编译 田建华;审校 丁琦
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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