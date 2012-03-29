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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 14:19 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌,但仍有望录得24年来最佳第一季表现

路透东京3月29日电---日本股市日经指数周四连跌两日,进一步脱离本周稍早触及的一年高位,因投资者对1-3月凌厉涨势进行获利了结,日股本季度料录得24年来最佳的第一季表现.

日经指数.N225下跌0.7%,收报10,114.79点,但1月以来累计涨幅仍高达19.6%.东证股价指数.TOPX下滑0.8%,报857.74点.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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