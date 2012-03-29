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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 14:21 BJT

〔韩国股市〕创近三周收盘低位,造船类股重挫

路透首尔3月29日电---韩国股市周四跌至近三周收盘低位,受程式交易打压,海外投资者抛售期货.

造船类股领跌,STX Offshore & Shipbuilding 067250.KS大跌5.88%,Samsung Heavy Industries (010140.KS)下滑4.98%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.85%,收报2,014.41点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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