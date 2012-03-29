〔澳洲股市〕回吐涨势小幅收低,但澳元贬值提供支撑

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透墨尔本3月29日电---澳洲股市周四收低0.1%,受矿业和能源类股跌势拖累,上日曾升至今年以来的高位.
不过澳洲股市连续第二日表现超过亚洲地区其他市场,受澳元走疲支撑.澳元贬值提振了企业获利的前景.
根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数微跌5.6点,收于4,337.9点.该股指年内迄今累计上涨7%.
大盘股指周三上涨1%,创11月9日以来最高收盘水准.(完)
--编译 吴云凌;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。