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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 14:28 BJT

〔澳洲股市〕回吐涨势小幅收低,但澳元贬值提供支撑

路透墨尔本3月29日电---澳洲股市周四收低0.1%,受矿业和能源类股跌势拖累,上日曾升至今年以来的高位.

不过澳洲股市连续第二日表现超过亚洲地区其他市场,受澳元走疲支撑.澳元贬值提振了企业获利的前景.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数微跌5.6点,收于4,337.9点.该股指年内迄今累计上涨7%.

大盘股指周三上涨1%,创11月9日以来最高收盘水准.(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

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