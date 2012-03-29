〔全球经济〕金砖国家将寻求就全球经济失衡现象向西方施压

路透新德里3月29日电---金砖国家将考虑以某些方式向西方施压,要求纠正全球经济中的不平衡现象.在周四召开的新德里金砖国家峰会上,对国际货币基金组织(IMF)等机构改革步伐缓慢的失望情绪已经上升.

巴西工贸部长Fernando Pimentel在会议前夕对路透表示,希望峰会公报能对在巴西看来并不公平的欧美货币政策进行抨击.[ID:nSB1460792].

金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)预计将公布加强经济联系的举措,包括搭建证券交易所之间的往来,以及按世界银行模式建立联合开发银行.这五国占到全球总人口的近一半与全球经济产量的五分之一.

"我们期待像世界银行与IMF等多边机构的改革承诺付诸行动."一位熟悉情况的印度高官表示,并称印度将在峰会期间与其他金砖国家一道进行商讨.

金砖国家常被抨击过于分散,很难具有效率.不过,在2001年提出金砖国家概念的高盛经济学家奥尼尔(Jim O'Neill)表示,它们的会面就是传递给世界的一个讯号.

"这是对七国集团(G7)和其他西方力量一次强有力的提醒,即他们需采取一致行动,在G20、IMF与世行交出更多空间.它在这方面传递出了很有力的信号."奥尼尔称.(完)