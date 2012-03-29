〔全球金融〕俄罗斯和印度三年后将转为本币贸易结算--VEB银行董事长

路透新德里3月29日电---俄罗斯最大国有开发银行VEB的董事长周四表示,三年后俄罗斯和印度将开始本币贸易结算.

"我们与中国从最初协商到实现本币贸易就是花了三年时间,"VEB董事长Vladimir Dmitriev在金砖国家峰会期间对记者表示,"我想与印度所用的时间也会差不多."金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非.

新兴国家料在几小时后签署本币贷款互换协议.

Dmitriev称,该协议将把信用证作为主要工具.

他说,俄罗斯正考虑与其他金砖伙伴国也改用本币交易,因为要一些技术条件,这可能需要一些时间.

"转为本币交易有许多技术条件,每个国家都要遵从,"他说."我们还必需同步调整国家银行业法规(以使交易正常运作)."(完)