〔全球金融〕俄罗斯和印度三年后将转为本币贸易结算--VEB银行董事长

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透新德里3月29日电---俄罗斯最大国有开发银行VEB的董事长周四表示,三年后俄罗斯和印度将开始本币贸易结算.
"我们与中国从最初协商到实现本币贸易就是花了三年时间,"VEB董事长Vladimir Dmitriev在金砖国家峰会期间对记者表示,"我想与印度所用的时间也会差不多."金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非.
新兴国家料在几小时后签署本币贷款互换协议.
Dmitriev称,该协议将把信用证作为主要工具.
他说,俄罗斯正考虑与其他金砖伙伴国也改用本币交易,因为要一些技术条件,这可能需要一些时间.
"转为本币交易有许多技术条件,每个国家都要遵从,"他说."我们还必需同步调整国家银行业法规(以使交易正常运作)."(完)
--编译 李爽; 审校 隋芬
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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