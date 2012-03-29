越南对中国大米出口料剧增--报导

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(本文由路透中文网编译)
路透河内3月29日电---胡志明市法律报周四引述越南食品协会副主席Pham Van Bay的话报导称，今年越南对中国的大米出口可能大增，并确保大米收割高峰期越南国内价格稳定。
Bay表示，出口量料升至150万吨至200万吨，可能通过官方和非官方的贸易渠道销往中国。
此前行业预估为100万吨左右，今年越南计划出口720吨大米，有望由此超过泰国成为全球最大的大米出口国。
Bay拒绝进一步予以置评，因其未得到授权向外国媒体透露消息。
越南海关数据显示，去年越南向中国出口30.9万吨大米，2010年对中国出口量为12.45万吨。2012年出口预估值为2008年以来最高。
中国的需求和越南国内行业库存计划有助于稳定湄公河三角洲大米价格，尽管冬季-春季收割已经触顶，并将于下个月末结束。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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