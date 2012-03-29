〔欧洲经济〕讨论经济增长的时机已到--ECB管委诺沃特尼

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透维也纳3月29日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对奥地利报纸Kurier表示,欧洲需要讨论如何促进经济增长.但他拒绝评论央行低利率将维持多久.此次采访在周四发表.
"首先是时候认真讨论经济增长了,对于整个欧洲都是如此,"他称,并表示欧元区债务危机已经稳定,但仍面临挑战.
"在利用撙节潜能的同时,我们不能忘记积极促进经济成长,"他称,并表示需要在研发、教育和环境科技方面进行投资.
被问及欧洲央行低利率将维持多久时,他称:"我只能说,我们不断根据现实情况来评估目前的政策.这意味着应该根据具体情况来做出决策."(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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