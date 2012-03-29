〔欧洲经济〕讨论经济增长的时机已到--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳3月29日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对奥地利报纸Kurier表示,欧洲需要讨论如何促进经济增长.但他拒绝评论央行低利率将维持多久.此次采访在周四发表.

"首先是时候认真讨论经济增长了,对于整个欧洲都是如此,"他称,并表示欧元区债务危机已经稳定,但仍面临挑战.

"在利用撙节潜能的同时,我们不能忘记积极促进经济成长,"他称,并表示需要在研发、教育和环境科技方面进行投资.

被问及欧洲央行低利率将维持多久时,他称:"我只能说,我们不断根据现实情况来评估目前的政策.这意味着应该根据具体情况来做出决策."(完)