〔企业并购〕罗氏将对Illumina的收购报价上调15%,至逾60亿美元

路透苏黎世3月29日电---瑞士制药大厂罗氏ROG.VX已将对美国基因测序公司Illumina(ILMN.O)的现金收购报价提高15%至逾60亿美元,力求在后者下月的年度股东大会召开前争取股东们的支持.

罗氏目前的出价为每股51.00美元,高于最初每股44.50美元的出价.虽然罗氏认为最初的报价"充分而公平"(full and fair),但Illumina认为过低并采取了反收购的"毒丸计划".

Illumina股价周三晚间收报49.88美元.自2月中旬以来,该公司股价就基本在50美元关口上下波动.

分析师已经料到罗氏会提高对Illumina的出价,但很多分析师没想到会来得这么早.(完)