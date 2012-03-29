〔企业并购〕罗氏将对Illumina的收购报价上调15%,至逾60亿美元

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透苏黎世3月29日电---瑞士制药大厂罗氏ROG.VX已将对美国基因测序公司Illumina(ILMN.O)的现金收购报价提高15%至逾60亿美元,力求在后者下月的年度股东大会召开前争取股东们的支持.
罗氏目前的出价为每股51.00美元,高于最初每股44.50美元的出价.虽然罗氏认为最初的报价"充分而公平"(full and fair),但Illumina认为过低并采取了反收购的"毒丸计划".
Illumina股价周三晚间收报49.88美元.自2月中旬以来,该公司股价就基本在50美元关口上下波动.
分析师已经料到罗氏会提高对Illumina的出价,但很多分析师没想到会来得这么早.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。