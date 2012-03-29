〔企业并购〕Heineken正洽商取得印度United Breweries控股权--媒体

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透孟买3月29日电---根据媒体报导,印度商界巨头Vijay Mallya正考虑将旗下主要酒类业务出售给荷兰啤酒业巨擘Heineken(HEIN.AS).Mallya正在尽力争取融资,以救助身处困境的Kingfisher Airlines(KING.NS).
金融时报援引知情人士的话称,Mallya接近与Heineken达成协议,向后者出售United Breweries(UBBW.NS)13%的股权;根据当前市场价格,这部分股权价值约3.7亿美元.
这将使得Heineken取得对United Breweries的控制权,截至2011年底,前者已持有这家印度最大饮料集团37.38%的股权.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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