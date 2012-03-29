〔企业并购〕Heineken正洽商取得印度United Breweries控股权--媒体

路透孟买3月29日电---根据媒体报导,印度商界巨头Vijay Mallya正考虑将旗下主要酒类业务出售给荷兰啤酒业巨擘Heineken(HEIN.AS).Mallya正在尽力争取融资,以救助身处困境的Kingfisher Airlines(KING.NS).

金融时报援引知情人士的话称,Mallya接近与Heineken达成协议,向后者出售United Breweries(UBBW.NS)13%的股权;根据当前市场价格,这部分股权价值约3.7亿美元.

这将使得Heineken取得对United Breweries的控制权,截至2011年底,前者已持有这家印度最大饮料集团37.38%的股权.(完)