因赴欧机票价格上涨,美国人今年倾向国内旅游

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(本文由路透中文网编译)
路透纽约3月28日---新数据显示，由于飞往欧洲的机票价格攀升，美国人似乎更青睐国内游或可能前往亚洲和加勒比地区。
美国旅游搜索引擎Kayak上对美国目的地的在线搜索次数上升了22%，而对欧洲热门城市的搜索则出现下滑，因自去年以来飞往欧洲的机票价格上涨。
Kayak的数据显示，自去年此时以来，对罗马的搜索下降了65%，而对伦敦的搜索下滑了40%，而陷于经济困境的雅典和巴黎的人气也出现下降。
KAYAK的发言人Kevin Turner表示：“传统上，欧洲是非常受欢迎的夏季旅游目的地，但由于今年恰逢伦敦奥运会以及英国女王登基60周年，不光伦敦，所有西欧国家的价格都非常高。”
“美国游客今年似乎更倾向于国内游。”
KAYAK的数据是基于1月份该网站的搜索率。
洛杉矶、拉斯维加斯、夏威夷、旧金山以及墨西哥坎昆的搜索率呈两位数的增长，多米尼加共和国各旅游目的地的搜索率上升了15%，巴哈马群岛弗里波特(Freeport)的搜索率飙升了57%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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