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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 15:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日圆仍保持强势,因中美经济忧虑打击风险情绪

0646GMT---日圆延续近期走强基调,因受出口商和中长期投资大户需求扶助,同时市场对中国和美国成长的担忧打击风险情绪,也引发对低收益日圆的需求.

美元/日圆JPY=下跌0.45%,报82.47.欧元/日圆EURJPY=R跌0.2%,报110.06日圆.

澳元因中国股市下跌而承压.澳元/日圆AUDJPY=R下挫0.5%,报85.60日圆.欧元/美元EUR=小涨0.1%,报1.3332美元.投资者等待日内稍晚的意大利公债标售.(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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