《外汇动态》欧洲开盘:日圆仍保持强势,因中美经济忧虑打击风险情绪

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
0646GMT---日圆延续近期走强基调,因受出口商和中长期投资大户需求扶助,同时市场对中国和美国成长的担忧打击风险情绪,也引发对低收益日圆的需求.
美元/日圆JPY=下跌0.45%,报82.47.欧元/日圆EURJPY=R跌0.2%,报110.06日圆.
澳元因中国股市下跌而承压.澳元/日圆AUDJPY=R下挫0.5%,报85.60日圆.欧元/美元EUR=小涨0.1%,报1.3332美元.投资者等待日内稍晚的意大利公债标售.(完)
--编译 洪曦;审校 王丽鑫
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
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